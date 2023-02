Australiërs zetten koning Charles niet op briefje van 5 dollar

Op het nieuwe Australische bankbiljet van 5 dollar komt geen afbeelding van de Britse koning Charles te staan. Dat heeft de Reserve Bank of Australia bekendgemaakt. Nu siert een portret van de overleden koningin Elizabeth nog het biljet.

Het biljet van 5 dollar was het enige Australische briefgeld waar de afbeelding van een Britse monarch op staat. Australië maakt deel uit van het Gemenebest van Naties, waarvan Charles het symbolische hoofd is. Sinds de dood van koningin Elizabeth is de discussie in dat land opgelaaid of het daar onderdeel van wil blijven.