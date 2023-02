ECB verhoogt opnieuw de rente om inflatie te bestrijden

Delen via E-mail

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt zijn rente voor de vijfde keer in korte tijd. Het gaat om een verhoging van 0,5 procentpunt. De centrale bank heeft ook aangekondigd dat de rente in maart weer met een 0,5 procentpunt zal stijgen.

De ECB verhoogt de rente om de inflatie te remmen, die sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne hard is opgelopen. Ook in december verhoogde de centrale bank de rente met 0,5 procentpunt. Twee maanden eerder kwam er 0,75 procentpunt bij.