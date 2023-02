Consument koopt kleding en schoenen weer vooral in de winkel

Consumenten weten de weg naar de kleding- en schoenenwinkels weer te vinden nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven. De ondernemers in de winkelstraat zagen hun omzet afgelopen jaar toenemen. Brancheorganisatie INretail spreekt van een inhaalslag. "De hogere bestedingen hebben ook te maken met een lichte stijging van de gemiddelde verkoopprijs", zegt een woordvoerder.

Ook hebben winkeliers minder ingezet op acties en promoties. De hoge inflatie heeft slecht een beperkte invloed op de resultaten. "Ondernemers hebben te maken met verschillende seizoenen. In september liep de inflatie op tot ruim 14 procent, maar de nieuwe collectie is al veel eerder ingekocht. Dat betekent niet dat winkeliers hun prijzen dan flink verhogen."

Het aantal transacties in de winkels ging omhoog met 13 procent en het aantal verkochte artikelen met 9 procent. Klanten gaven gemiddeld per transactie meer uit in de winkels dan in 2021.



Mannen gaven het meest uit aan kleding en schoenen. Bestedingen aan herenkleding lagen 19 procent hoger en herenschoenen 12 procent. Dat mannen vorig jaar meer geld uitgaven aan schoenen komt volgens de brancheorganisatie omdat ze er na een lange tijd thuiswerken meer aandacht voor hadden.