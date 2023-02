Loonsverhogingen begin dit jaar bijna dubbel zo hoog als vorig jaar

De loonsverhogingen die zijn afgesproken in de cao's die afgelopen maand zijn afgesloten, komen gemiddeld uit op 5,5 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN die NU.nl heeft opgevraagd. In januari 2022 bedroeg de gemiddeld afgesproken verhoging 2,5 procent.

In 2022 kwam de gemiddeld afgesproken loonsverhoging in collectieve arbeidsovereenkomsten uit op 3,8 procent. Dat was al historisch hoog. Het jaar eindigde met gemiddeld 6,1 procent in december voor 25 cao's.