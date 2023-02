Britse rente omhoog naar hoogste niveau in veertien jaar

De Bank of England heeft zijn rentetarief donderdag verhoogd naar 4 procent, het hoogste niveau in veertien jaar. Doel van deze nieuwe renteverhoging is om de inflatie in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden.

De inflatie was in het Verenigd Koninkrijk ook in december nog ruim 10 procent. Daarmee was die nog hoger dan in de rest van Europa. Ook de economische groeicijfers zijn slechter dan op het Europese vasteland. De Britten wacht een recessie (minimaal twee kwartalen krimp, de Bank of England verwacht er vijf op rij), terwijl de rest van Europa die waarschijnlijk weet af te wenden.

Het VK gaat gebukt onder hoge energieprijzen, stijgende voedselprijzen en de gevolgen van Brexit. Omdat grote loonsverhogingen in veel sectoren uitblijven, wordt er aan het begin van 2023 ook veel gestaakt.

De Bank of England probeert het land in kalmer vaarwater te laten terechtkomen door de rente na eerdere renteverhogingen nog verder te verhogen. Daarbij gaat de rente van 3,5 procent naar 4 procent. Omdat een hogere rente lenen minder aantrekkelijk maakt, zullen uitgaven iets afnemen en de inflatie dus ook, is de gedachte.

De centrale bank verwacht dat de inflatie in 2023 langzaam daalt. Voor het eerste kwartaal voorspelt de Bank of England nog een inflatie van 9,3 procent. De bankiers verwachten pas begin 2024 een acceptabeler niveau van 3,0 procent.