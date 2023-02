Volgens Shell-topman heeft geluk ervoor gezorgd dat gascrisis niet groter is

De gascrisis waar Europa sinds de oorlog in Oekraïne in verzeild is geraakt, had nog veel groter kunnen zijn. We hebben in 2022 nog geluk gehad, zei de nieuwe Shell-topman Wael Sawan bij de presentatie van de jaarcijfers van het energieconcern. Shell draaide een recordwinst , mede dankzij die gascrisis.

"En op geluk moeten we dit jaar niet opnieuw rekenen", stelde Sawan. De huidige gascrisis was volgens hem veel dieper geweest als we ander weer hadden gehad en de situatie in China anders was geweest.

"Door de zachte winter hebben we niet zoveel gas nodig gehad. En de Chinese economie draaide als gevolg van de coronamaatregelen op een laag pitje." Een deel van het vloeibare gas (lng) dat normaliter naar China was gegaan, is nu onze kant op gekomen.

Het is dus nog maar de vraag hoe dat dit jaar gaat, nu China weer op stoom komt. Als er nu wel een strenge winter komt, wordt het nog spannend. "Ook al zijn er goede voorraden", zei de Shell-CEO.

Recordwinst terwijl mensen worstelen met energierekening

Volgende week komen er nieuwe sancties tegen Rusland, die de export van diesel raken. Sawan durfde nog niet te voorspellen wat dat betekent voor de beschikbaarheid van diesel in Europa. "Bij de eerdere sancties op de ruwe olie ebde het effect snel weg." Of er een dieseltekort op handen is, hangt volgens Sawan ook af van de vraag vanuit China.