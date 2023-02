Vuilnis stapelt zich op in Utrecht, stakingen uitgebreid naar rest van het land

Nu de vuilniszakken zich opstapelen in de straten van Utrecht, hebben collega's van gemeentediensten elders in het land ook besloten de komende weken het werk neer te leggen. Werknemers gaan staken in de regio's Den Haag, Betuwe, Drechtsteden en Emmen. Dat heeft vakbond FNV donderdag bekendgemaakt.

De gemeenteambtenaren staken uit onvrede met het uitblijven van een nieuwe cao. Zij eisen een flinke loonstijging om het verlies aan koopkracht als gevolg van de torenhoge inflatie te compenseren.

Momenteel wordt er actiegevoerd bij de stadsreiniging in Utrecht. Deze week wordt in die stad geen vuilnis opgehaald. Ook de boa's in de Utrechtse gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden voeren deze week actie. Eerder waren er al werkonderbrekingen in onder meer Amsterdam en Almere.

Vanaf 13 februari leggen medewerkers van de Haagse Straatorganisatie het werk drie dagen neer. Straten worden dan niet meer schoon gehouden en ook het onderhoud aan de straten ligt stil. Andere onderdelen van de gemeente hebben laten weten ook in actie te willen komen. De FNV is daarmee in overleg.

Cao-onderhandelingen liepen in december stuk

De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liepen in december stuk. De partijen komen er niet uit hoe hoog de loonsverhoging voor de in totaal 187.000 ambtenaren moet zijn.

De FNV zet in op een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar, een eenmalige uitkering van 1.200 euro en opname van automatische prijscompensatie in de cao voor 2024. De werkgevers bieden in hun laatste loonbod 5 procent per 1 februari 2023 en 3 procent per 1 april 2024.