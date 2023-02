Shell boekt recordwinst van bijna 40 miljard dollar door hoge olie- en gasprijzen

Delen via E-mail

Shell heeft in 2022 een recordwinst van 39,9 miljard dollar (36,3 miljard euro) geboekt. Het bedrijf profiteerde vorig jaar van de hogere olie- en gasprijzen.

Olieprijzen stegen hard aan het begin van 2022, maar zijn sindsdien gedaald. Shell verdiende in het afgelopen jaar voor veel geld aan de handel in gas. De gasprijzen zijn hard gestegen sinds de oorlog in Oekraïne.