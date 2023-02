Sligro ziet verkopen stijgen door einde coronamaatregelen en hogere prijzen

Groothandel Sligro heeft afgelopen jaar meer verkocht. Dat was vooral te danken aan het verdwijnen van de coronamaatregelen en de gestegen prijzen als gevolg van de hoge inflatie. De omzet steeg met bijna 31 procent tot 2,5 miljard euro.

Sligro stelt een deel van de prijsstijgingen voor eigen rekening te hebben genomen. "En een deel van de prijseffecten hebben we opgevangen of doorgegeven in de verkoopprijs aan onze klanten", zegt CEO Koen Slippens. "Hoewel de meeste afnemers die prijsstijging ook weer doorberekenen aan de consument, leek dat afgelopen jaar weinig impact te hebben op de afzetvolumes, want die bleven zeer sterk."