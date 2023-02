Winst ING daalt met een kwart door oorlog in Oekraïne

De winst van ING is vorig jaar met 23 procent gedaald naar 3,7 miljard euro. Dat kwam mede door de oorlog in Oekraïne, meldt de bank. ING boerde wel goed met de hogere rentes aan het einde van het jaar, waardoor de bank meer verdiende met kredietverlening.

In 2021 had de bank zijn winst nog verdubbeld, maar dat zat er vorig jaar door de oorlog in Oekraïne niet in, schrijft ING. De bank moest veel geld opzijzetten voor mogelijk niet terugbetaalde leningen aan bedrijven.