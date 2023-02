Recordaantal zorgwisselaars: CZ en ASR in trek, Zilveren Kruis verliest juist

Bijna anderhalf miljoen mensen stapten rond de jaarwisseling over naar een andere zorgverzekeraar. Meer dan ooit, vanwege stijgende premies en een hoge inflatie. CZ en ASR kregen er de meeste klanten bij. Zilveren Kruis verloor juist veel verzekerden, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl.

8,2 procent van de Nederlanders koos in december en januari voor een andere zorgverzekering. Dat zo veel consumenten een andere verzekering kozen, komt volgens verzekeraars door een samenspel van premiestijgingen, inflatie en de hogere energierekening. Ook verviel de collectiviteitskorting van 5 procent voor mensen die bijvoorbeeld via de werkgever verzekerd waren.

Grote winnaars van het overstapseizoen zijn CZ en ASR. CZ (inclusief de merken OHRA en Nationale-Nederlanden) kreeg er 420.000 klanten bij en heeft nu 4,1 miljoen verzekerden. "Dat komt niet alleen doordat er veel nieuwe klanten kwamen, maar ook omdat onze bestaande klanten ons heel trouw zijn gebleven", zegt een woordvoerder.

ASR (inclusief Ditzo) verloor vorig jaar nog erg veel klanten, maar kreeg er nu 200.000 bij. "We denken dat dit komt door onze goede dekking en ons duurzame karakter", zegt Thomas Oremus, directeur Zorg bij ASR.

Ook DSW (inclusief Stad Holland) groeide met 36.000 verzekerden tot 792.000 klanten. "We groeien al tien jaar op rij", zegt directeur Aad de Groot trots. "Dat is verrassend, want wij hebben geen budgetpolissen en geven geen speciale kortingen." De Groot had gedacht dat prijsbewuste consumenten mogelijk toch vaker voor prijsvechters zouden kiezen. Dat hun keuze toch op DSW is gevallen komt volgens hem door "goede dienstverlening".

Zilveren Kruis verliest meeste klanten

Zilveren Kruis was minder succesvol. De grootste zorgverzekeraar (met ook merken als De Friesland, Interpolis en FBTO) verloor 190.000 klanten en heeft er in 2023 nog 4,9 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is dat Zilveren Kruis stopte met de budgetpolis ZieZo Selectief, een verzekering met maar een beperkt aantal gecontracteerde ziekenhuizen. Dergelijke verzekeringen trekken vaak jonge gezonde klanten die voor een lage prijs gaan. Die zijn nu mogelijk naar andere verzekeraars vertrokken.

Als tweede reden voor klantverlies noemt Zilveren Kruis dat de verzekeraar het verhogen van het eigen risico minder beloont dan vorig jaar. "We willen dat de keuze voor het nemen van een vrijwillig eigen risico vooral een bewuste keuze is van verzekerden", zegt commercieel directeur Jan-Willem Evers. "Een ongeluk zit in een klein hoekje en dan is een eigen risico van 885 euro een enorm bedrag."

'Grotere groep stapt over voor zoveel mogelijk korting'

Menzis (met ook merken HEMA en Anderzorg) verloor 170.000 klanten en heeft er nu bijna 2 miljoen. Menzis-directeur Dirk Jan Sloots zag het verlies al aankomen, zegt hij. "We konden dit jaar minder reserves teruggeven om de premie te dempen." Volgens Sloots viel het verlies uiteindelijk nog mee.

"Een steeds grotere groep verzekerden stapt over om zoveel mogelijk korting te krijgen", vervolgt Sloots. "Voor verzekeraars loont het nog steeds om zich in de concurrentiestrijd vooral te richten op relatief gezonde mensen door hen de laagste premie te bieden. Dat kan leiden tot een tweedeling in de maatschappij en zet de solidariteit in het zorgstelsel onder druk." Om die trend enigszins tegen te gaan heeft ook Menzis de korting voor het verhogen van het eigen risico fors verlaagd.

'Hopelijk is verhoogd eigen risico een bewuste keuze'

VGZ (met onder meer Univé en Zekur) verloor 132.000 klanten tijdens het overstapseizoen en heeft er nu bijna 4 miljoen. Bij de verzekeraar zagen ze dat vooral prijsbewuste consumenten die al voor de goedkoopste polis gingen ook vaak het eigen risico verhoogden. "We begrijpen dat, maar hopen wel dat deze mensen een bewuste afweging hebben gemaakt om dit te doen."

VGZ en DSW spreken over een kleine daling van het aantal afgesloten aanvullende zorgverzekeringen voor fysiotherapie, kraamzorg en hulpmiddelen. DSW-directeur De Groot: "Ook kozen velen voor een minder uitgebreid aanvullend pakket dan vorig jaar." Zilveren Kruis ziet opvallend genoeg geen daling in afgesloten aanvullende verzekeringen. "De basisverzekering blijkt niet voor iedereen voldoende", zegt Evers.