Hoge inflatie en looneisen zorgen voor hete winter aan cao-tafels

Acties en stakingen zijn aan het begin van dit jaar aan de orde van de dag. Werknemers eisen in verschillende sectoren een hoger loon nu de prijzen van voedingsmiddelen, drank en tabak verder stijgen. En dat zorgt voor een hete winter in de polder. "Ik heb afgelopen maand een ongekend aantal ultimatums ondertekend", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen NU.nl.

De vakbondsman laat weten dat de cao-onderhandelingen taai en moeizaam verlopen. "Bedrijven willen de loonkosten laag houden en denken dat 3 tot 4 procent meer loon genoeg is. Maar werknemers zien ook wat er in andere sectoren gebeurt en komen in actie."

Zo wordt er in verschillende sectoren en bedrijven gestaakt, zoals deze week in het streekvervoer, bij de afvalbedrijven en bij drogisterijketen Etos. De cao-onderhandelingen voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers zijn eerder deze week geklapt. Daar worden ook acties voorbereid.

De werkgevers zijn zich hiervan bewust. Zo gaf werkgeversvereniging AWVN eerder al aan dat de sfeer aan de cao-tafels harder is dan een jaar geleden. De verwachting is dat het aantal stakingen dit jaar zal toenemen.

Onvrede leidt tot sterkere vakbond

Werknemers staken onder meer voor een hoger loon. Zij eisen compensatie voor de torenhoge inflatie en hopen daarmee hun koopkracht te behouden. De FNV zet zelfs in op volledige prijscompensatie van 14,3 procent.

De vakbonden krijgen er verder meer leden bij en dat maakt ze sterker. Bovendien voelen ze zich gesteund door uitspraken van bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, die heeft aangegeven dat de lonen omhoog kunnen.

In sommige sectoren boeken de vakbonden succes. Zo zien beveiligers hun salaris de komende tijd met ruim 20 procent stijgen. Voor beveiligers die op Schiphol werken, kan het loon zelfs 40 procent hoger uitvallen. Dat is afgesproken in de cao-overeenkomst die de vakbonden hebben gesloten met de beveiligingsbranche, waarbinnen twintigduizend mensen werken.

'Hoge werkdruk en inflatie zijn giftige cocktail'

Maar een loonsverhoging is niet het enige dat telt. In steeds meer sectoren, zoals in het streekvervoer en de zorg, is sprake van een hoge werkdruk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en langdurige uitval van werknemers. "In combinatie met de torenhoge inflatie is dat een giftige cocktail, waardoor er veel meer druk staat op de onderhandelingen", zegt CNV-voorzitter Fortuin.