ACM wil dat energieleveranciers transparanter worden over prijzen

Consumenten kunnen niet altijd zien waar ze de laagste energieprijzen kunnen vinden. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat leveranciers transparanter worden. Ze moeten de prijzen voor nieuwe klanten duidelijker tonen op hun website, ook als ze niet op zoek zijn naar extra klanten.

De tarieven zijn niet altijd goed te vinden op de websites van de energieleveranciers, merkt de ACM op. Consumenten moeten soms goed zoeken naar het aantrekkelijkste tarief van een leverancier. Daardoor is het voor overstappers moeilijker een goedkoper contract te vinden.

Alle tarieven moeten online staan en de aantrekkelijkste tarieven moeten een prominente plaats krijgen, vindt de ACM. Soms gelden voor nieuwe en bestaande klanten andere tarieven. Ook verschillen prijzen per contractvorm.

"Niet alle leveranciers doen moeite om klanten te werven en het aanbod is lastig met elkaar te vergelijken. Leveranciers moeten transparant zijn over hun tarieven en zorgen dat hun aanbod goed te vinden is", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.