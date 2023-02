Nabestaanden moeten al gauw een half jaar wachten op een grafsteen

Nabestaanden moeten in veel gevallen een half jaar of langer wachten op de levering van een grafsteen. Volgens de Zeeuwse leverancier Dominicus zijn de wachttijden tijdens de coronapandemie flink opgelopen. Dat komt mede door productieproblemen in India en China.

"De situatie is aan het verbeteren, maar we zitten nog niet op het niveau van voor corona", zegt Simon van Lit van de Zeeuwse grafstenenleverancier Dominicus.

Iemand die nu een steen bestelt, moet ongeveer 5,5 tot 6 maanden wachten voordat die op het graf geplaatst kan worden. "Dat is nog steeds ongeveer de helft langer dan wat het twee, drie jaar geleden was", vertelt Van Lit. Op het hoogtepunt van de coronapandemie kon de levertijd oplopen tot wel zeven maanden.

Het overgrote deel van de grafstenen op Nederlandse begraafplaatsen komt uit India of China. Maar tijdens de pandemie werden fabrieken en havens daar gesloten. Ook kampten de fabrieken met productieproblemen en hierdoor liepen de levertijden steeds verder op.

Volgens Van Lit is dat logistieke probleem inmiddels voor een groot deel opgelost, maar nog niet helemaal. Hij wijst erop dat het bedrijf de stenen hier vervolgens assembleert en ingraveert. "Nu ontstaat er nog opstopping door de hoeveelheid stenen die hier binnenkomt en niet snel genoeg verwerkt kan worden. We hebben een inhaalslag te maken", zegt de mede-eigenaar van het natuursteenbedrijf.

Niet op elke begraafplaats mag dezelfde maat grafstenen

Het aanleggen van voorraden grafstenen is lastig, doordat begraafplaatsen uiteenlopende eisen stellen aan de afmetingen van stenen. "Als je een maatvoering zou hebben, dan zou dat een stuk eenvoudiger zijn."

De wachttijden zijn niet bij alle leveranciers lang. "Bij ons is het nu weer ongeveer drie maanden, dat is weer binnen de normale marges", zegt Jaco Vuijk van Boot Grafmonumenten in Lisse.