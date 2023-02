Chinese autoverkoper zet dure Porsche per ongeluk te koop voor een schijntje

Een Chinese autoverkoper heeft een flinke blunder begaan. In een advertentie voor de nieuwe Porsche Panamera werd de sportauto per ongeluk aangeboden voor 124.000 yuan, omgerekend 16.500 euro. Dat is ongeveer een achtste van de werkelijke prijs, die rond de 136.000 euro ligt.

Toen de verkoper zich realiseerde dat hij een fout had gemaakt, verwijderde hij de advertentie onmiddellijk. Maar toen hadden honderden mensen al een aanbetaling van 911 yuan gedaan.

Porsche bevestigt dat een verkoper in de Chinese stad Yinchuan inderdaad een advertentie met "een ernstige fout in de vermelde verkoopprijs" heeft geplaatst. Het luxe automerk heeft persoonlijk contact opgenomen met de mensen die een aanbetaling hadden gedaan om excuses aan te bieden. De aanbetaling krijgen ze binnen 48 uur teruggestort.