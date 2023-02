Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in laagbetaalde banen

Het aantal arbeidsmigranten in ons land is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op dit moment zijn er 800.000 mensen uit onder meer Oost-Europa werkzaam in de land- en tuinbouw, de verschillende distributiecentra en de bezorging. "Als die vandaag weggaan, wordt het moeilijk om deze vacatures in te vullen", zegt Olaf van Vliet, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden.

"Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Willen we dit wel in ons land, aangezien het ook vaak om laagbetaalde banen gaat. Is het bijvoorbeeld erg dat we minder land- en tuinbouw, distributiecentra of bezorgers hebben?"

Dat is een politieke keuze, meent Van Vliet. "In een brede afweging van de voor- en nadelen, bijvoorbeeld de druk op de woningmarkt, zouden sommige mensen misschien kiezen voor een krimp van sommige sectoren."

Volgens de hoogleraar gaan we ook naar een ander soort economie toe als de vraag naar arbeidsmigranten kleiner wordt. "Dat betekent dat de prijs van arbeid hoger wordt en dat zal de consument gaan merken. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het pakketje dat wordt bezorgd niet meer gratis is."

'We moeten sluizen niet wagenwijd openzetten'

Voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV vindt dat arbeidsmigratie niet de oplossing is voor de problemen op de arbeidsmarkt. "Werkgevers zien de krapte als een argument, maar we moeten de sluizen niet wagenwijd openzetten. We zien dat de maatschappelijke druk verder toeneemt, vooral als het gaat om huisvesting."

Fortuin meent dat er in ons land genoeg mensen langs de kant staan. "We moeten eerst naar het onbenut arbeidspotentieel kijken. Zo zijn er nog steeds veel 55-plussers die niet aan de bak komen, hetzelfde geldt voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Verder moet er meer ingezet worden op scholing."

Aantal arbeidsmigranten verviervoudigd

Tussen 2006 en 2021 is het aantal arbeidsmigranten in Nederland verviervoudigd, zo blijkt uit onderzoek van uitzendkoepel ABU. Vooral het aandeel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa is flink toegenomen, van een derde naar twee derde. Binnen deze groep neemt het aandeel Roemenen en Bulgaren steeds verder toe ten koste van het aandeel Polen. Die maken nog steeds meer dan 60 procent van deze groep arbeidsmigranten uit.

CNV-voorzitter Fortuin laat weten dat er vooral veel goedkope arbeid wordt georganiseerd in ons land. "Er is in bepaalde sectoren veel flexwerk waar handjes voor nodig zijn. Die mensen komen dan uit het buitenland."

Ongeveer de helft van hen is werkzaam in de uitzendsector, waarvan 90 procent afkomstig is uit Midden- of Oost-Europa. Werknemers in dienst van bedrijven in de ICT-sector zijn voor meer dan 60 procent afkomstig uit landen van buiten Europa.

'Filipijnen gehaald voor de zorg'

Directeur Frank van Gool van uitzendbureau OTTO Work Force benadrukt dat we niet zonder arbeidsmigranten kunnen. "Dan zijn de winkels en supermarkten leeg en liggen er geen groenten uit de kassen in de schappen. Maar ook in de zorg, techniek en de bouw ontstaat een probleem. We hebben zelfs Filipijnen gehaald om hier in de zorg te werken."