Torenhoge inflatie kost spaarders geld: 35,5 miljard euro aan waarde verdampt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De hoge inflatie neemt een flinke hap uit onze spaarcenten, blijkt uit een berekening van financiële vergelijkingssite Geld.nl. Hoewel de spaarrentes in 2022 flink stegen, leverden Nederlandse spaarders vorig jaar 35,5 miljard euro in op de waarde van hun spaargeld.

Uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB) blijkt dat Nederlanders in totaal ongeveer 360 miljard euro op vrij opneembare spaarrekeningen hebben staan. De gemiddelde rente op een spaarrekening was 0,13 procent. "Dat betekent dat Nederlanders 468 miljoen euro aan rente kregen in 2022", vertelt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl.