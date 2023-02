Inflatie neemt af, maar prijs van eten en drinken loopt nog altijd op

De inflatie was in januari 7,6 procent. Daarmee was de inflatie fors lager dan de afgelopen maanden, maar nog altijd hoog. Voeding, alcohol en tabak waren ook vorige maand duurder dan een jaar eerder.

Het belangrijkste verschil tussen de Europese en de Nederlandse rekenmethode, is dat de Europese methode geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. De inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode was in januari 8,4 procent. In december was dat 11 procent.