Inflatie daalt in januari, maar is nog steeds hoog

De inflatie was in januari 7,6 procent. Daarmee was de inflatie fors lager dan de afgelopen maanden, maar nog altijd hoog. Voeding, alcohol en tabak waren ook vorige maand duurder dan een jaar eerder.

Een inflatiecijfer van 7,6 procent betekent dat producten en diensten gemiddeld 7,6 procent duurder zijn dan een jaar eerder. In december bedroeg de inflatie 9,6 procent. De meeste prijzen zijn in januari op jaarbasis dus minder hard gestegen dan in december.

Dat komt voornamelijk door de prijzen van gas, elektriciteit en benzine. Die zijn zelfs met 0,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. Die prijzen liepen in december 2022 nog hard op ten opzichte van een jaar eerder (30 procent).

De prijzen in de supermarkt zijn in januari gestegen. De prijzen van voedingsmiddelen, drank en tabak waren 14,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Inflatie in Nederland

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Twee verschillende inflatiecijfers vanwege verschillende rekenmethodes

Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de EU-lidstaten het cijfer op een specifieke manier. Daarom publiceert het CBS twee verschillende inflatiecijfers.

Het belangrijkste verschil is dat de Europese methode geen rekening houdt met de kosten van het wonen in een eigen woning. Volgens de Europese rekenmethode was de inflatie in Nederland in januari 8,4 procent. In december was dat nog 11 procent.

Het inflatiecijfer is nog niet definitief, het is een inschatting. Dat komt doordat er nog wat gegevens ontbreken. Begin februari wordt het definitieve inflatiecijfer bekendgemaakt. Dan zijn alle cijfers binnen.