Lokale politici kunnen hun adres voortaan afschermen in Handelsregister

Burgemeesters, raadsleden, wethouders maar ook bijvoorbeeld leden van Provinciale Staten kunnen hun bezoekadres voortaan makkelijker afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt

Het gaat dan om ambtenaren bij decentrale overheden of hun partners en huisgenoten die ook een eigen bedrijf hebben en daarom in het register staan. "Het is echt zorgelijk dat dit soort maatregelen nodig zijn. Bedreigingen van politieke ambtsdragers, online én offline, zijn onacceptabel", zegt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken).