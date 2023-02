ING zet de daglimiet in de app flink lager

ING verlaagt de standaardlimiet in de app voor mobiel bankieren van 5.000 euro naar 2.000 euro. Later dit jaar past de bank ook de limiet voor internetbankieren aan. De maximale bedragen die je per dag kunt pinnen of opnemen zijn punt van aandacht, laat ING weten.

Dat heeft alles te maken met fraude: het voorkomen daarvan en de bedragen die ermee gemoeid zijn zo laag mogelijk houden. ING adviseert klanten dan ook om de limiet in de app, die je zelf kunt aanpassen, zo laag mogelijk te zetten. Zo houd je de schade in het geval van fraude ook zo laag mogelijk.

De bank houdt nu een campagne om klanten erop te wijzen dat je de daglimiet kunt aanpassen. "Daarna zal de standaard daglimiet per 8 februari worden verlaagd", aldus ING. "Zo wordt het oplichters moeilijker gemaakt om grote financiële schade aan te richten."

Je kunt de limiet in de app altijd aanpassen, omlaag en omhoog tot 50.000 euro. Bij het verhogen van de limiet duurt het vier uur voordat dit ingaat. "Deze wachttijd bij een limietverhoging is ingevoerd om telefonische oplichting en bankhelpdeskfraude te voorkomen", zegt de bank. Als je de limiet verlaagt, gaat dat wel direct in.

De daglimiet in de app bepaalt het bedrag dat je per dag kunt overschrijven naar een andere rekening. De limiet geldt ook voor iDEAL-betalingen die je bevestigt met de app. "De limiet geldt niet voor overboekingen tussen eigen (spaar)rekeningen, incasso's of periodieke overboekingen", meldt ING.