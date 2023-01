Kabinet beslist in de zomer of Groningenveld jaar langer op de waakvlam blijft

Het kabinet wil het Groninger gasveld in principe vanaf oktober sluiten, mits er volgend jaar voldoende gas is geïmporteerd. Dat laat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dinsdag aan de Tweede Kamer weten. Gasunie adviseert het kabinet nu het veld een jaar langer op de waakvlam te houden vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het stopzetten van de gaswinning zou volgens Gasunie dit jaar te risicovol zijn met het oog op de leveringszekerheid van gas.

Op dit moment staat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen, waardoor de putten open kunnen blijven.

"Alles dat in mijn macht ligt om het Groningenveld te sluiten is nagenoeg gerealiseerd. Dat is goed nieuws, want gaswinning in Groningen is gevaarlijk", zegt Vijlbrief. "Tegelijkertijd is momenteel de toevoer van voldoende hoogcalorisch gas allerminst zeker door de oorlog in Oekraïne. Uitgangspunt blijft dat ik Groningen wil sluiten in oktober of uiterlijk oktober volgend jaar."

Gasunie adviseert vanaf 1 oktober dit jaar het Groningenveld nog een jaar op de waakvlam te houden vanwege de onzekere internationale situatie door de oorlog in Oekraïne. "Of dat mogelijk is, beslist het kabinet in juni", aldus Vijlbrief.

'Definitieve sluiting blijft het streven'

Volgens Gasunie blijft een definitieve sluiting van het Groningenveld het streven. "Maar het volledig wegvallen van de import van Russisch gas en de onzekerheid op de internationale gas- en energiemarkten betekenen helaas dat er verschillende scenario's denkbaar zijn waarin de leveringszekerheid in Nederland komende winter onvoldoende gewaarborgd is zonder de beschikbaarheid van het Groningenveld."

De huidige geopolitieke situatie maakt definitieve sluiting van het gasveld in oktober 2023 daarmee risicovol vanuit het oogpunt van leveringszekerheid. "Dit is een tegenvaller voor alle betrokkenen", zegt Gasunie.