We halen weer vaker geld uit de muur

Na jarenlange dalingen nemen we weer vaker en meer geld op van onze rekeningen. In 2022 gebeurde dat 8 procent vaker dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

En dat is niet zo gek, want in coronatijd werd betalen met contant geld ontmoedigd. Nu de coronamaatregelen van de baan zijn, kan weer overal met briefgeld en munten worden afgerekend. Ook de torenhoge inflatie zal een rol spelen; met contant geld heb je meer zicht op wat je in dure tijden uitgeeft.

"De inflatie kan hier een rol in spelen", zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. We namen ruim 26 miljard euro aan contanten op. "Dat is een stijging van 13 procent vergeleken met een jaar eerder."

In totaal ging er afgelopen jaar 282 miljard euro 'door onze handen' in contant geld, pin, iDEAL en creditcards. Eigenlijk gaat het om alle betalingen die we gedaan hebben, behalve overboekingen, automatische incasso's en after pay.