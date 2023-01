Allerlaatste nieuwe Boeing 747 afgeleverd

Vliegtuigfabrikant Boeing leverde dinsdag de allerlaatste nieuwe Boeing 747 af. Daarmee komt na ruim vijftig jaar een einde aan een tijdperk.

Het 747-8-vrachttoestel is het 1.574e vliegtuig van dit type dat de fabriek uit is gerold. Het model is 55 jaar in productie geweest. Het laatste toestel is besteld voor het Amerikaanse Atlas Air.