Air Miles worden minder lang geldig

Air Miles die vanaf 20 februari gespaard worden, zijn twee jaar geldig. Nu zijn de digitale punten nog vijf jaar geldig, tot 2018 was dat oneindig. We hebben met zijn allen zo'n 6 miljard Miles op onze pasjes staan, laat de organisatie achter het systeem desgevraagd aan NU.nl weten.

De organisatie achter het populaire spaarsysteem wil meer dynamiek in het sparen. "En dat mensen er meer mee doen." Hoeveel waarde 1 punt vertegenwoordigt, verschilt per bedrijf en hangt ook van acties af. Zo verdubbelde Albert Heijn onlangs een paar dagen de inwisselwaarde van Air Miles. Dan worden er direct veel meer ingewisseld.

Soms is een Mile 0,5 eurocent waard, soms loopt dat op tot 2 eurocent. "We willen het programma in ieder geval waardevoller maken", zegt de directeur. Tegenwoordig kun je ook Miles sparen bij bijvoorbeeld Booking.com. Bedrijven die vanaf het eerst moment deelnemen, zijn Albert Heijn en Shell.