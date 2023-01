Europese economie groeit tóch door: recessie lijkt afgewend

De economie in de eurozone is ook in het vierde kwartaal gegroeid, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat terwijl de stijgende energiekosten, inflatie en renteverhogingen de groei wel afremmen.

In het vierde kwartaal was de economie van de eurozone 1,9 procent groter dan een jaar eerder.

Ook ten opzichte van het derde kwartaal groeide de economie in de eurozone nog met 0,1 procent. Een krimp van 0,1 procent werd eerder voorspeld, wat een opmaat tot een recessie (twee kwartalen van krimp op rij) had kunnen zijn.