Uitkeringen 2023 vallen hoger uit en stijgen naar 24 miljard euro in totaal

Het UWV besteedt in 2023 ongeveer 24 miljard euro aan uitkeringen. Dat is 3,2 miljard euro meer dan in 2022 en ruim 800 miljoen euro meer dan in juni 2022 werd verwacht. Belangrijke oorzaak daarvoor is de stijging van minimumlonen met 10,15 procent. Uitkeringen stijgen daardoor ook harder.

Dat maakt het UWV dinsdag bekend in de januarinota van 2023. Het UWV becijfert de uitgaven aan uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte.

Aan arbeidsongeschiktheid wordt in 2023 ruim 16 miljard euro besteed, aan werkloosheidsuitkeringen bijna 3 miljard euro en aan uitkeringen bij ziekte 4,4 miljard euro.

Ook het aantal uitkeringen neemt toe, onder meer door de hogere AOW-leeftijd in 2023. Uitkeringsgerechtigden blijven daardoor iets langer een uitkering ontvangen. Het aantal uitkeringen neemt met bijna 60.000 toe van 1,14 miljoen in 2022 naar 1,20 miljoen in 2023.