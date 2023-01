Waar Philips worstelt, draaide afgesplitst chipbedrijf NXP een topjaar

De Nederlandse chipfabrikant NXP draaide in 2022 een recordomzet van 12,1 miljard euro, 19 procent meer dan een jaar eerder. De winst nam met bijna een derde toe. Het succes staat in contrast met de situatie bij Philips, waar NXP in 2006 uit voortkwam.

"2022 was een erg goed jaar voor NXP, met een recordomzet, een solide winstgroei en een gezonde vrije kasstroom", zegt NXP-topman Kurt Sievers. Volgens hem profiteerde het chipbedrijf vooral van een aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders voor de auto-industrie.

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie. Nu de inflatie overal flink is opgelopen en er in veel landen een recessie dreigt, neemt de vraag naar sommige van die apparaten wat af.

Philips verkocht in de afgelopen decennia allerlei succesvolle afdelingen. Daar kwamen miljardenbedrijven als chipmachinemaker ASML en chipbedrijf NXP uit voort. Beide bedrijven zijn inmiddels een veelvoud van Philips waard. ASML boerde net als NXP goed in 2022.