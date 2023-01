We gaven vooral door hogere prijzen flink meer uit in winkels

Winkeliers konden in 2022 na twee jaren met coronalockdowns weer meer winkelend publiek ontvangen. Consumenten gaven 6,7 procent meer uit dan een jaar eerder, de grootste stijging sinds 2005. Dat is vooral het gevolg van hogere prijzen, aangezien het verkoopvolume vorig jaar met 0,6 procent afnam.

We gaven meer uit in met name kleding-, meubel-, en elektronicawinkels, meldt statistiekbureau CBS. De gemiddelde omzet van non-foodwinkels steeg vorig jaar met 12,2 procent. Bij voedingswinkels was het verschil slechts 4,2 procent.

Opvallend genoeg werd er bij webwinkels juist 7,6 procent minder omgezet dan in 2021. Waarschijnlijk komt dat doordat de langere lockdownperiode in 2021 ervoor zorgde dat consumenten vaker online aankopen deden in plaats van in de winkelstraten.

Ook in december 2022 werden minder producten gekocht (-0,5 procent). Maar door de hogere prijzen verdienden de winkeliers toch 11 procent meer.