IMF vindt meer renteverhogingen nodig om inflatiepijn te verzachten

Centrale banken moeten doorgaan met het verhogen van de rentes, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas lukt het alleen zo om de wereldwijd flink opgelopen inflatie omlaag te krijgen.

"De strijd tegen de inflatie begint zijn vruchten af te werpen, maar centrale banken moeten hun inspanningen voortzetten", stelt Gourinchas in een toelichting. Eerder deze maand liet ECB-president Christine Lagarde al weten dat ze wil doorgaan met renteverhogingen tot de inflatie richting de 2 procent is gezakt.

Gourinchas noemt de verwachte groei zwak, maar met deze cijfers is het IMF wel iets minder somber dan bij de vorige voorspelling in oktober. Dat komt onder meer doordat de energiecrisis in Europa tot nu toe niet zo ernstig uitpakt als gevreesd. Ook het feit dat China is afgestapt van zijn strikte coronaregels lijkt de bedrijvigheid vooruit te helpen.