J&J kan via faillissement niet ontkomen aan rechtszaken over babypoeder

Johnson & Johnson (J&J) krijgt van de rechter geen toestemming om via een faillissement onder tienduizenden rechtszaken uit te komen. Het medische bedrijf werd aangeklaagd wegens talkpoeder dat verontreinigd zou zijn met asbest.

De uitspraak van de rechter in Philadelphia betekent dat J&J zich hoogstwaarschijnlijk zal moeten verdedigen tegen de beschuldigingen dat vervuilde talk in de babypoeder kanker veroorzaakt.

Het concern probeerde dit via een faillissementsprocedure te voorkomen. J&J wilde de bedrijfsonderdelen die de betreffende producten maakten, in een dochteronderneming onderbrengen en daar vervolgens faillissement voor aanvragen.

Uit onderzoek van Reuters in 2018 bleek dat J&J al tientallen jaren op de hoogte was van de mogelijk kankerverwekkende asbestsporen in het talkpoeder. Het Amerikaanse bedrijf zou wetenschappers betaald hebben om positief onderzoek over het product te publiceren.