Grootste aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2012

Afgelopen jaar zijn in totaal 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is het grootste aantal sinds 2012, meldt statistiekbureau CBS dinsdag. In Amsterdam werden de meeste nieuwe huizen aan de woningvoorraad toegevoegd.

Naast nieuwbouw ontstonden er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Er verdwenen ook woningen uit de voorraad, onder meer door sloop en samenvoeging. Als deze verdwenen woningen van de toename worden afgehaald, is de woningvoorraad in 2022 gegroeid tot 8,1 miljoen woningen.