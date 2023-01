Zelfs in december spekten we de spaarrekening flink

We hebben vorig jaar ruim 34 miljard euro gespaard, meldt De Nederlandsche Bank ( DNB ) maandag. Het spaarbankboekje van alle Nederlanders samen was eind 2022 goed voor ruim 562,5 miljard euro. Zelfs in december, de maand waarin het spaarvarken doorgaans leger raakt, is er flink meer geld op de spaarrekening gestort.

Hoewel de prijzen rap stegen, bleef de groei van de banktegoeden (betaal- en spaarrekening samen) van Nederlandse huishoudens ongeveer gelijk aan die in de coronajaren 2020 en 2021. In die jaren werd er meer gespaard dan voorheen, omdat we simpelweg minder met ons geld konden doen. De toename van afgelopen jaar is dan ook iets kleiner dan in 2020 en 2021.

Desondanks is die plus van 34,1 miljard euro nog altijd fors in vergelijking met de periode voor corona, zegt DNB. In de jaren 2012-2019 bedroeg de groei gemiddeld 'slechts' 9,2 miljard euro per jaar. Volgens de centrale bank hangt dit mogelijk samen met de inflatie en economische onzekerheid. Hierdoor hielden mensen misschien uit voorzorg meer geld op hun rekening.

Bij het inzoomen op de spaarrekening valt op dat de Nederlandse spaarpot in december met ruim 6 miljard werd aangevuld. Normaal gesproken is december juist de maand waarin het spaarvarken eerder dunner dan dikker wordt.