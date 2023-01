Personeel streekvervoer gaat vanaf 6 februari vijf dagen staken

Het streekvervoer gaat opnieuw landelijk staken. De vijfdaagse staking begint volgende week maandag en heeft betrekking op dertienduizend werknemers, met name buschauffeurs. Dat meldt vakbond CNV, nadat werkgevers niet hadden gereageerd op hun ultimatum.

"Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog", zegt Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV). Volgens Kagie kunnen de werkgevers niet hoger gaan dan het voorstel dat er nu al ligt.

Een woordvoerder van vakbond CNV laat weten dat er niets nieuws in het voorstel van de VWOV stond. "Had er nog iets nieuws in dat voorstel gestaan, dan hadden we opnieuw een verkenning kunnen doen."