Ruim 2,5 miljoen mensen vinden het moeilijk om bankzaken zelf te regelen

Maar liefst 2,6 miljoen Nederlanders voeren hun bankzaken niet geheel zelfstandig uit, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Een groot deel van deze mensen wil dat wel, maar het lukt ze om bepaalde redenen niet.

De groep die moeite heeft zelfstandig bankzaken te regelen is groot en heel divers. Het gaat om ruim een op de zes volwassenen, onder wie veel ouderen en laagopgeleiden. Maar ook om mensen met lage digitale vaardigheden of een lichamelijke of licht verstandelijke beperking. De meesten krijgen hulp van hun partner.

Ze vinden het vooral lastig om een bankrekening te openen, de mobielbankierenapp op hun telefoon te zetten of een nieuwe betaalpas aan te vragen. Ook internetbankieren is een uitdaging.

Mensen die voor bankzaken afhankelijk zijn van anderen hebben vaak last van schaamte, stress, frustratie of een gevoel van minderwaardigheid. Sommigen vinden het moeilijk dat ze op anderen moeten vertrouwen.

"Bijna alles kan geregeld worden via een app of online. Dit heeft als voordeel dat veel mensen nu makkelijker toegang hebben tot bankzaken, bijvoorbeeld door gesproken tekst of het gebruik van een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Toch zien we ook dat een deel van de samenleving niet goed mee kan komen."