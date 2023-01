Nederlander Hein Schumacher wordt nieuwe baas van Unilever

Hein Schumacher, de huidige topman van zuivelbedrijf FrieslandCampina, neemt in juli het roer over bij Unilever. Het Britse concern laat in een verklaring weten blij te zijn met de komst van de Nederlander.

De Schot Alan Jope, die op dit moment aan het hoofd staat van Unilever, liet vorig jaar weten te willen stoppen bij het levensmiddelenbedrijf. Hij gaat met pensioen. De 59-jarige Jope had sinds 2019 de leiding.

Begin vorig jaar maakte Unilever bekend zijn bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Het bedrijf rust voortaan op vijf pijlers: schoonheidsproducten, shampoo en deodorant, was- en schoonmaakmiddelen, voedingsmiddelen en ijsjes.

Twee van de vijf groepen kregen destijds een Nederlander aan het hoofd. Als onderdeel van de reorganisatie verdwenen er toen vijftienhonderd managementbanen bij het inmiddels volledig Britse levensmiddelenconcern.

