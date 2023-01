Philips schrapt dit jaar drieduizend banen, waarvan ruim duizend in Nederland

Philips schrapt dit jaar wereldwijd drieduizend banen, maakt het bedrijf maandag bekend. De ontslagen horen bij een reorganisatie die topman Roy Jakobs heeft aangekondigd. In Nederland zullen ongeveer elfhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen, met name in Eindhoven en Amsterdam.

In totaal zullen er zesduizend banen worden geschrapt. Dit betekent dat er de komende twee jaar nog eens drieduizend werkplekken verdwijnen bij het Eindhovense zorgtechnologiebedrijf.

Over 2022 heeft Philips een verlies van 1,6 miljard euro geleden. Dat is de reden dat Jakobs een nieuwe strategie aankondigt.

Vanwege die nieuwe strategie verschuift de focus en daarom verdwijnen er banen, laat het bedrijf weten. "Ook in Nederland", zegt Jakobs. "Dat vind ik moeilijk en pijnlijk voor de collega's die dit direct raakt, maar dit is noodzakelijk."

De topman belooft de werknemers die hun baan verliezen zoveel mogelijk te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. "We zijn bijvoorbeeld met onze partners in en om Eindhoven in gesprek om zoveel mogelijk talent voor de regio te behouden."

Het is de tweede keer in drie maanden dat Philips een reorganisatie aankondigt. Eind oktober vorig jaar zijn al vierduizend banen geschrapt.

