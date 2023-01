Chipbedrijf ASML past groeiverwachting niet aan na exportbeperking China

Delen via E-mail

Chipmachinemaker ASML ziet nog geen reden om zijn groeiverwachting voor dit jaar los te laten. Overheden zetten stappen om de export van geavanceerde halfgeleiders naar China te beperken. "Op basis van wat we nu weten, zal het geen gevolgen hebben voor de omzet van dit jaar", zegt een woordvoerder.

De woordvoerder wijst erop dat er nog heel weinig bekend is en dat alle details nog moeten worden ingevuld. "Wij moeten nu in gesprek met de relevante ministeries en kijken wat het nu precies inhoudt."

Persbureau Bloomberg meldde vrijdag op basis van ingewijden dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hebben bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie naar China.

De landen hebben in Washington afgesproken de verkoop van bepaalde machines voor de productie van halfgeleiders aan het Aziatische land aan banden te leggen. De afspraken moeten nog wettelijk vastgelegd worden en daar kunnen nog maanden overheen gaan.

ASML rekent op een omzettoename voor dit jaar van meer dan 25 procent, maakte het concern afgelopen woensdag bekend bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Volgens het bedrijf is de vraag naar chipmachines nog altijd hoger dan ze kan leveren.

De Amerikaanse regering wil de verkoop van hoogwaardige chiptechnologie aan China al langer beperken. Daarmee wil de VS voorkomen dat China met de allernieuwste chips steeds geavanceerdere wapens kan maken.

Daarbij kijkt de regering van president Joe Biden nadrukkelijk naar Nederland, omdat in Veldhoven chipmachinemaker ASML is gevestigd. Dat bedrijf loopt wereldwijd voorop met de ontwikkeling van machines voor het maken van chips.

ASML is verreweg de grootste leverancier van chipmachines ter wereld. Het bedrijf maakt als enige de geavanceerde EUV-machines. Die zijn nodig voor de productie van de modernste soorten chips. Ook Japan heeft met Nikon een belangrijk bedrijf in de productieketen in huis.