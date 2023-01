Bloomberg meldt akkoord Nederland en VS over exportbeperking chipmachines

Nederland, de Verenigde Staten en Japan hebben een akkoord bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie naar China. De landen hebben in Washington afgesproken de verkoop van bepaalde machines voor de productie van halfgeleiders aan het Aziatische land aan banden te leggen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden

De Amerikaanse regering wil de verkoop van hoogwaardige chiptechnologie aan China al langer beperken, om te voorkomen dat het land met de allernieuwste chips steeds geavanceerdere wapens kan maken.

Daarbij kijkt de regering van president Joe Biden nadrukkelijk naar Nederland, omdat in Veldhoven chipmachinemaker ASML is gevestigd. Dat bedrijf loopt wereldwijd voorop met de ontwikkeling van machines voor het maken van chips. Ook Japan heeft met Nikon een belangrijk bedrijf in de productieketen voor chips in huis.

Onder druk van de VS blokkeert Nederland al jaren de verkoop aan China van de modernste machines van ASML, de zogeheten EUV-machines. Maar de VS willen ook dat apparaten van de 'oudere generatie', de DUV-machines, niet meer naar Chinese bedrijven gaan.

Een woordvoerder van het Witte Huis wilde niet direct ingaan op vragen van Bloomberg. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.

'Niet zomaar alle eisen van de VS inwilligen'

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) verklaarde eerder wel dat de inzet bij de gesprekken het behoud van westers technologisch leiderschap is. Ook zouden de onderhandelende landen willen voorkomen dat ze voor chips te afhankelijk worden van China. Verder willen de VS en Nederland verhinderen dat geavanceerde chips in wapens van landen als China terechtkomen. Maar Nederland zou niet zomaar alle eisen van de Amerikanen inwilligen, benadrukte ze.

Het kabinet is niet erg happig op het prijsgeven van de details van de overeenkomst met de Amerikanen en Japanners, liet premier Mark Rutte na de ministerraad weten. "Het is maar zeer de vraag als daar wat uitkomt, of dat dan heel zichtbaar wordt", zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.

