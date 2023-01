Door krappe arbeidsmarkt blijft ontslaggolf uit in Nederland

Bij Amerikaanse bedrijven is een heuse ontslaggolf gaande, maar arbeidsmarktexperts verwachten niet dat die naar Nederland overwaait, ondanks ontslagen bij Philips, bol.com en Lightyear. Door de krappe arbeidsmarkt zouden bedrijven radicale ontslagbeslissingen niet aandurven.

"Na al die moeite met het binnenhalen van werknemers, laat je ze niet zomaar weer weggaan", constateert hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg University). "Dat personeel wil je bij je houden."

Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV is het met hem eens. "Maar je moet als bedrijf ook niet te lang wachten, want dan kan het ook echt fout gaan met je zaak." Volgens Witjes volgen er alsnog veel ontslagen als de recessie zwaar genoeg is of als belangrijke bedrijven failliet gaan.

En hoewel "elk individueel ontslag natuurlijk vervelend is" volgens de UWV'er, kan de schaarste aan personeel ontslagen werknemers ook snel weer aan een baan helpen. Wilthagen en Witjes zien allebei dat de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt bovengemiddeld hoog is.

Witjes: "In andere tijden zouden we over deze ontslagcijfers bezorgd moeten zijn, maar nu is er de geruststelling dat er veel vraag naar mensen is."

In de VS schrapten onder meer techgiganten Microsoft en Google-moeder Alphabet minstens 10.000 banen. Volgens Witjes is die ontslaggolf logisch. Ook in Nederland gaat het aantal ontslagen en werklozen volgens hem oplopen door de slechtere economische situatie.

'Er komen spannende maanden aan met meer ontslagen'

Witjes: "Vaak duurt het zo'n negen maanden voordat je die invloed echt merkt op de arbeidsmarkt, maar dat zie je nu gebeuren. Het gaan spannende maanden worden, met meer berichten over bedrijven die mensen gaan ontslaan."

Via het Eindhovens Dagblad werd vrijdag ook bekend dat bij medisch technologiebedrijf Philips in Nederland duizend banen gaan verdwijnen. Maar volgens Wilthagen hoeft dit geen teken te zijn van een beginnende ontslaggolf. De Nederlandse gevallen, met eerder ook webwinkel bol.com en zonneautomaker Lightyear, staan volgens de hoogleraar op zichzelf door uiteenlopende incidenten. "Ik maak me er niet meteen ongerust over."

