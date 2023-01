Centric-oprichter Sanderink verliest ook laatste aandeel

Gerard Sanderink raakt ook zijn laatste aandeel van het door hem opgerichte bedrijf Centric kwijt. Dat heeft de Ondernemingskamer vrijdag besloten.

Het huidige bestuur van Centric en het Openbaar Ministerie (OM) eisten dat banden met Sanderink helemaal zouden worden doorgesneden. En dat onderzoek wordt gedaan naar de gang van zaken in het bestuur in de afgelopen jaren. Aan allebei geeft de Ondernemingskamer nu gehoor.

Er is al enkele jaren veel onrust bij Centric, dat onder meer IT-projecten voor de overheid verzorgt. Sanderink lag met veel werknemers overhoop. Hij besloot daarom anderhalf jaar geleden afstand te doen van zijn bestuursfunctie om de rust te bewaren. De Twentse miljonair besloot in oktober toch weer terug te keren.

Nieuwe bestuurders werden aangewezen onder leiding van Peter Wakkie en Sanderink moest alle aandelen behalve één van de hand doen. Maar volgens het nieuwe bestuur zorgde ook dat ene aandeel van Sanderink nog voor moeilijkheden, omdat alle besluitvorming nog langs de oprichter moest. Ook was het bestuur van mening dat het aan belangrijke klanten lastig uit te leggen was dat Sanderink nog enige rol had bij Centric.

De onrust bij Centric ontstond onder meer doordat Sanderink de laatste jaren veelvuldig in het nieuws was. Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten. Hij zette haar aan de kant nadat hij bevriend was geraakt met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Kenners zetten veel vraagtekens bij haar beweringen.