Ruim 600.000 huishoudens in problemen vanwege hoge energiekosten

Maar liefst 600.000 Nederlandse huishoudens hadden afgelopen jaar te maken met energiearmoede. Dat betekent dat ze hoge energiekosten, slecht geïsoleerde huizen en lage inkomens hebben, meldt onderzoeksbureau TNO vrijdag.

Twee jaar geleden leefden nog 510.000 huishoudens in energiearmoede. "Er is sprake van een behoorlijke toename van 90.000, maar zonder steunmaatregelen was dit nog veel hoger geweest", zegt onderzoeker Peter Mulder.

TNO maakte een analyse op basis van CBS-cijfers uit 2020, gecombineerd met de hoge energieprijzen in 2022 plus de getroffen compensatiemaatregelen en de gerealiseerde energiebesparing in dat jaar.

Het onderzoek toont aan dat de financiële compensatie de stijging van energiearmoede sterk heeft geremd. Zonder deze financiële ondersteuning was het aantal energiearme huishoudens ten opzichte van 2020 verdubbeld tot ruim één miljoen.

De meeste huishoudens die te maken hebben met energiearmoede, wonen in het oosten en noordoosten van ons land en in de grote steden. "Daar wonen relatief veel huishoudens met een laag inkomen, waarvan de huizen ook nog eens slecht geïsoleerd zijn. Dat is geen goede combinatie met de hoge energieprijzen", zegt Mulder.

'Zonder compensatie was bedrag opgelopen tot 260 euro'

Energiearme huishoudens gaven afgelopen jaar gemiddeld ongeveer 12,7 procent van hun inkomen uit aan energiekosten, in 2020 was dat 9 procent. Dat is een gemiddelde stijging van de energierekening van energiearme huishoudens van 65 euro per maand, tot gemiddeld 190 euro in 2022. Zonder compensatie was dit gemiddelde bedrag naar schatting opgelopen tot ongeveer 260 euro per maand.

Voor de totale populatie in Nederland schatten de onderzoekers dat huishoudens vorig jaar gemiddeld 7,8 procent van hun inkomen kwijt waren aan energiekosten, tegenover 4,2 procent in 2020.

Huishoudens in slechtste woningen hardst getroffen

De groep energiearme huishoudens in de slechtste woningen is het hardst getroffen door de gestegen energieprijzen: zij waren in 2022 naar schatting gemiddeld 16,3 procent van hun inkomen kwijt aan energiekosten. Dit komt overeen met gemiddeld 248 euro per maand.

Ruim twee derde van de energiearme huishoudens woont in een corporatiewoning. Bijna 20 procent huurt van een particuliere eigenaar en ongeveer 12 procent heeft een koopwoning.

