Britse minister van Financiën wil niet somberen over impact Brexit op economie

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt vindt economen te somber over de economische impact van de Brexit. Volgens Hunt is de groei van de Britse economie in de afgelopen jaren niet veel slechter geweest dan in andere Europese landen. Hij ziet zelfs extra groeimogelijkheden door het vertrek uit de Europese Unie.

"Een deel van de somberheid is gebaseerd op statistieken die niet het hele plaatje weergeven", zei Hunt in een speech in aanloop naar de presentatie van de Britse begroting in maart.

De economie van het Verenigd Koninkrijk zou juist even snel zijn gegroeid als die van Duitsland, de grootste economie van Europa. "Zoals elk G7-land was onze groei in de jaren na de financiële crisis trager dan in de jaren ervoor. Maar sinds 2010 is het Verenigd Koninkrijk sneller gegroeid dan Frankrijk, Japan en Italië", concludeert Hunt.

Maar verscheidene economen concludeerden in de afgelopen maanden dat de Brexit heeft bijgedragen aan de recente zwakke prestaties van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij gaat het om bedrijfsinvesteringen, handel en de economische groei.

In het Verenigd Koninkrijk is nu ook sprake van de hoogste inflatie in veertig jaar tijd. De Bank of England en de begrotingswaakhond van de Britse regering denken dat er al een recessie gaande is.

'Brexit maakt ons plan voor groei mogelijk'

Om de Brexit-gevolgen de baas te blijven, moet het VK volgens Hunt daarom op korte termijn kijken naar de gevolgen ervan voor het Britse bedrijfsleven. Bijvoorbeeld op het gebied van vertragingen aan de grens, bureaucratie en personeelstekorten.

"Het is een grote verandering in onze economische betrekkingen met onze naaste buren. Natuurlijk moeten die worden aangepast en natuurlijk is er enige verstoring op korte termijn", zei hij.

"Ik denk dat het helemaal verkeerd is om ons alleen op die problemen te richten. Ons plan voor groei wordt noodzakelijk gemaakt, gestimuleerd en mogelijk gemaakt door de Brexit."

