Eneco verlaagt vanaf maart energietarieven voor deel van klanten

Energieleverancier Eneco verlaagt vanaf maart de energietarieven voor een deel van de klanten. Voor het verbruik boven het prijsplafond betalen consumenten maandelijks ruim 40 procent minder dan zij nu doen.

De prijzen op de internationale energiemarkten dalen sinds afgelopen najaar en dat geldt ook voor de tarieven van Eneco. Volgens de energieleverancier gaan de nieuwe tarieven, die gelden voor een derde van de klanten met een variabel contract, in principe voor drie maanden gelden.

Voor een kubieke meter gas betalen deze huishoudens boven het prijsplafond een tarief van 1,83 euro per kubieke meter gas. Een kilowattuur elektriciteit gaat 46 eurocent kosten.

Voor verbruik onder het prijsplafond heeft de overheid sinds begin deze maand een maximum gesteld van 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur stroom. Dat is het tarief dat de meeste huishoudens met een variabel contract nu betalen.