Rel over 'woke' M&M's blijkt reclamestunt

De pratende chocolaatjes in de reclames van M&M's blijven gewoon te zien op de televisie. Dat meldt moederbedrijf Mars, dat eerder had aangekondigd te stoppen met de M&M's in de reclame omdat ze te "woke" waren. Het schrappen van de reclame blijkt een mediastunt in aanloop naar de Super Bowl, de veelbekeken finale van het Americanfootballseizoen.