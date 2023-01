Groene arbeidsvoorwaarden steunen werknemers in verduurzaming van hun huis

Een klimaatbudget voor de aanschaf van zonnepanelen, een warmtepomp of energiezuinig witgoed. Steeds meer bedrijven maken groene cao-afspraken om hun medewerkers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis.

Deze investeringen kunnen op termijn veel geld besparen en dragen bij aan de klimaattransitie. "We zien dat er behoefte is om afspraken te maken over verduurzaming van de arbeidsvoorwaarden. Het is een onderwerp dat leeft in de samenleving", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.