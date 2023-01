Spaarrente bij Rabobank verdubbelt volgende maand naar 0,5 procent

De rente op vrij opneembaar spaargeld gaat nu ook bij grote banken hard omhoog. Rabobank verhoogt de spaarrente per 16 februari van 0,25 procent naar 0,5 procent.

ING en ABN AMRO kwamen toen met vergelijkbare renteverhogingen. Het is nog niet bekend of die banken nu ook hun rentetarieven gaan verhogen. In een reactie laat ING weten hier ook geen uitspraken over te kunnen doen.