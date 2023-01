Nederland staakt steeds vaker: 'Het gaat niet alleen om de centen'

Werknemers hebben het werk de afgelopen weken steeds vaker neergelegd. Veel stakers eisen een hoger loon om het verlies aan koopkracht te compenseren vanwege de stijgende prijzen. Ook de toegenomen werkdruk vormt in steeds meer sectoren een probleem. NU.nl sprak met een aantal stakers over hun beweegredenen.

"Het is fijn werk waar de burger blij mee is. We krijgen ook veel waardering. Vooral tijdens de coronacrisis, toen we zonder morren hebben doorgewerkt terwijl half Nederland aan het verbouwen was of de zolder leeghaalde. Het grofvuil kwamen we gewoon ophalen. Ik hoop dat onze werkgever alsnog over de brug komt met een flinke loonsverhoging, zodat we de staking kunnen afblazen."