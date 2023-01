Nederland en VS bespreken beperkingen voor export chipmachines naar China

Nederland en de Verenigde Staten zitten vrijdag om de tafel in Washington om verdere beperkingen voor de export van chipmachines naar China te bespreken. Dit zou betekenen dat het Nederlandse bedrijf ASML wordt beperkt in de verkoop van machines aan China.

Het in Veldhoven gevestigde ASML kan zijn geavanceerdste machines nu al niet meer leveren aan China. De VS wil dat ook oudere apparaten niet meer naar het Aziatische land mogen. In de VS gelden sinds oktober al strenge beperkingen voor de export naar China.