Ziekteverzuim in zorg was vorig jaar hoger dan ooit

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit. Het verzuimpercentage kwam uit op 8,4 procent, blijkt uit cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. Het hoge percentage werd vooral veroorzaakt door kortdurende ziekmeldingen. In 2021 kwam het nog uit op 7,3 procent.

Verder meldden werknemers zich vaker ziek dan in eerdere jaren. Het gaat om mensen die in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en -verzorging, of de verpleging en thuiszorg werken. Er werken ongeveer 960.000 mensen in deze vier sectoren.

"In het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de nodige griep-, corona- en RS-golven. Als gevolg daarvan werden er meer mensen ziek", zegt Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering bij Vernet. "Tel daarbij op dat de druk op collega's groter wordt door verzuim en het personeelstekort. Die hoge werkdruk leidt over het algemeen tot een hoger verzuim."

Werknemers die thuis in quarantaine zaten vanwege corona of op een testuitslag wachtten, zijn niet meegeteld in de cijfers.

